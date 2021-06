Pablo "Vitamina" Sánchez cuestionó el arbitraje tras la derrota de Audax Italiano ante Ñublense

Pablo "Vitamina" Sánchez, técnico de Audax Italiano, se mostró molesto tras la derrota de su equipo por 1-0 ante Ñublense, principalmente con el arbitraje, luego de que, por invasión de área, se repitiera un penal que había atajado su arquero Joaquín Muñoz a Nicolás Guerra, y que finalmente terminó en el único tanto del compromiso.

"Fue una situación rara. Cuando repiten el penal el árbitro me dijo que cuando invaden jugadores de ambos equipos un penal se debe anular y después la jueza de línea me dijo que cuando es gol también se debe hacer (refiriéndose al lanzamiento posteriormente marcado por Guerra). Ahora voy a revisar tres penales al azar del torneo y veré si se adelantaron o no", dijo "Vitamina" en TNT Sports.

Además, añadió que "no sé qué pasa con los cronómetros de los árbitros, que dieron seis minutos cuando se perdieron ocho en el penal. Creo que falta alguien que cronometre los tiempos muertos".

Audax perdió el invicto en el torneo y lamentó no volver al liderato cuando comienza el receso del fútbol chileno.

Revisa la jugada reclamada por "Vitamina":