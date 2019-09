Ribera desmintió acercamiento con Colo Colo: No he tenido conversaciones y tampoco las tendría

Juan José Ribera, técnico de Audax Italiano, desmintió haber tenido contacto con los dirigentes de Colo Colo para asumir en la próxima temporada como entrenador del "Cacique", en reemplazo del cuestionado Mario Salas.

"No he tenido ninguna conversación y tampoco la tendría. Estoy con club, respeto mucho Audax y segundo, está Mario (Salas) en Colo Colo, y uno es respetuoso de toda la gente que tiene trabajo. No he tenido conversaciones con nadie de ningún club", declaró Ribera a Fox Sports Chile.

"NO HE CONVERSADO CON ESPINA NI LO HARÍA PORQUE TENGO CLUB Y ESTÁ MARIO SALAS EN COLO COLO"#FSRadioChile Juan José Ribera negó cualquier tipo de acercamiento con los dirigentes de Blanco y Negro. pic.twitter.com/fX3Nhlt5CW — FOX Sports Chile (@FOXSports_Chile) September 16, 2019

El estratego itálico, de hecho, precisó que sólo tuvo contacto con Marcelo Espina, gerente deportivo de los albos, "a comienzos de año, y fue para hacer un amistoso que jugamos en el Monumental".

Ribera también anticipó el duelo que tendrá Audax ante Colo Colo en el pasto sintético de La Florida, después del receso por Fiestas Patrias.

"La superficie hay que aprovecharla. Somos el segundo mejor visitante, y creo que el séptimo mejor como local. Tenemos que hacernos fuerte de nuevo en nuestra cancha, es la hora de hacer un partido sólido ante Colo Colo, imponer nuestro términos y seguir peleando en la zona alta, que es lo que queremos", aseveró.

El duelo entre Audax y Colo COlo está programado para el domingo 29 de septiembre, a las 15:00 horas (18:00 GMT).