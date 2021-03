Roberto Cereceda: No me logré identificar con ninguno de los tres grandes

El nuevo lateral de Audax Italiano Roberto Cereceda aseguró que en su carrera le pasó la cuenta no estar identificado con algún equipo de los tres grandes: Colo Colo, Universidad de Chile o Universidad Católica.

"Me pasó la cuenta, no me logré identificar con ninguno de los tres. En Colo Colo pasé momentos muy lindos, pero salió el tema del doping positivo. Después llegué a la UC y me entró la tentación de querer jugar en la U", dijo en entrevista con TNT Sports.

"Me voy de Colo Colo a Católica y la hinchada de Colo Colo me cerró las puertas. En la U también me recibieron muy mal, nunca pude decir 'de este lugar soy'", agregó.

Sobre su salida de O'Higgins, dijo que "me dio mucha tristeza y pena. Me hubiera encantado jugar una copa internacional o haber logrado algo más. Aunque apareció la opción de Audax y fue mucha alegría".