Ronald Fuentes desechó a Paredes: No lo tengo contemplado, no es una opción

El entrenador de Audax Italiano, Ronald Fuentes, afirmó que para su cuerpo técnico no es una opción el fichaje del delantero Esteban Paredes, que hace algunas semanas sonó como alternativa en la escuadra itálica.

"No hay que desmerecer la calidad que tiene Esteban, por algo es el goleador histórico y su carrera es maravillosa, pero no lo tenemos contemplado", aclaró en Al Aire Libre en Cooperativa.

"No se ha hablado de eso, pero tampoco lo tengo contemplado como un integrante del plantel. No me han dicho nada y si me llegan a decir, van a escuchar lo mismo, que no sería una opción para nosotros en este momento, como cuerpo técnico", cerró.

Ronald Fuentes llegó hace unos días al equipo floridano y ya prepara un duro desafío por Copa Libertadores ante Estudiantes de La Plata, su rival por la Fase 2.