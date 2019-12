Salida de Juan José Ribera de Audax Italiano no está cerrada y se definirá este viernes

Juan José Ribera está muy cerca de irse de Audax Italiano, situación que pareció estar zanjada este martes, pero que en el elenco "tano" buscarán revertir y ratificarlo para la próxima temporada.

Según lo que reporteamos en Al Aire Libre en Cooperativa, la directiva de los itálicos pidió al "Coto" cambiar a un miembro muy cercano del cuerpo técnico, lo que fue desechado por el estratega, por lo que no pudieron llegar a un acuerdo para su continuidad.

De igual forma, la escuadra de colonias espera retener al técnico y se reunirá con él este viernes en busca de convencer al adiestrador o si es que finalmente este debe partir de La Florida.

Ribera llegó en 2018 al elenco audino y logró salvar al equipo del descenso, mientras que en 2019 guió a su escuadra a terminar en el séptimo lugar del Campeonato Nacional y clasificar a la Copa Sudamericana.

