Cristiano Ronaldo y Lionel Messi encabezan los nominados al Balón de Oro

El Balón de Oro de la revista France Football dio a conocer este viernes a los 30 candidatos a quedarse con el galardón, listado en el que figuran el portugués Cristiano Ronaldo y el argentino Lionel Messi.

El nutrido grupo de jugadores nominados tiene entre otros destacados a los italianos Leonardo Bonucci, Nicolo Barella, Giorgio Chiellini y Jorginho, campeones de la última Eurocopa.

Además, aparecen también los ingleses Raheem Sterling, Harry Kane, Phil Foden y Mason Mount, este último monarca de la Champions League junto a Chelsea.

Por parte de los sudamericanos, además de la "Pulga" están el brasileño Neymar, el uruguayo Luis Suárez y el argentino Lautaro Martínez, campeón de América junto a la "Albiceleste".

También obtuvieron un cupo en la lista el francés Kylian Mbappé y el noruego Erling Haaland, además del polaco Robert Lewandowski, el belga Romelu Lukaku y el portugués Bruno Fernandes.

La elección definitiva para condecorar al Balón de Oro 2021 tendrá lugar el próximo 29 de noviembre en París, en una ceremonia que también dará a conocer al mejor portero, jugador joven y la mejor jugadora del año.

Find below the 30 nominees for the 2021 #ballondor! ⤵ pic.twitter.com/plB67fipHg