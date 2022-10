Karim Benzema: "He cumplido los tres sueños que tenía en mi vida"

El delantero francés Karim Benzema recibirá el domingo el calor de la hinchada merengue en el momento que dedique a su afición su primer Balón de Oro en el Estadio "Santiago Bernabéu", un galardón con el que aseguró que ha "cumplido los tres sueños que tenía" en su vida.

"Ha sido la mejor temporada de mi vida y al final tengo el Balón de Oro. Llevo soñándolo desde niño. He cumplido los tres sueños que tenía en mi vida: comprar una casa para mi madre, firmar por el Real Madrid porque es el mejor club del mundo y el tercero es el Balón de Oro. Estoy muy orgulloso de mi trabajo", aseguró en una entrevista con los medios del club.

En un momento tan especial, Benzema estuvo acompañado por sus dos ídolos, Zinedine Zidane y Ronaldo Nazario. "No estoy por encima de Zizou y Ronaldo, somos diferentes. Son modelos y no puedo hacer lo que ellos hacían en el campo, pero me ayudan para intentar hacerlo. Nunca voy a estar al nivel de los dos. Ellos han conseguido el Balón de Oro y yo lo acabo de hacer. Pero es complicado llegar a su nivel".

Además, Karim recordó la última Champions ganada por el elenco merengue, donde él fue figura: "Es historia porque sabemos lo difícil que es llegar a la final. Ganar una Champions es muy complicado, pero cinco es historia", explicó.