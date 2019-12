Matthijs De Ligt ganó el trofeo Kopa al mejor jugador joven de la temporada

El futbolista holandés de Juventus Matthijs De Ligt fue premiado con el trofeo Kopa al mejor jugador menor de 21 años del mundo durante la gala del Balón de Oro de la revista France Football.

El novel zaguero fue reconocido por su gran actuación en Ajax, su anterior club, con el cual llegó a semifinales de la Liga de Campeones, y por su aporte en la selección holandesa que llegó a la final de la Nations League.

Además, el defensor quedó en la decimoquinta posición de la clasificación del Balón de Oro, que se entrega en la misma gala en el Teatro del Chatelet, en pleno centro de París.

Por detrás de De Ligt terminaron Jadon Sancho, atacante inglés de Borussia Dortmund, y Joao Félix, portugués que milita en Atlético de Madrid.

El premio fue dado a conocer por el ganador del premio en la primera edición de la categoría, el francés Kylian Mbappé.

Here is the 2019 Kopa Trophy Top 3 ⤵️



1. Matthijs de Ligt

2. @Sanchooo10

3. @joaofelix70



#ballondor #kopatrophy pic.twitter.com/Dqg5CizQ5C