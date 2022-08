Ben Brereton ahora apareció en el radar de Wolverhampton Wanderers

Luego que se diera a conocer que Leeds United y West Ham United quieren llevarse a Ben Brereton a la Premier League, surgió el interés de un tercer club del máximo torneo inglés por el seleccionado chileno: Wolverhampton Wanderers.

Los Wolves pusieron sus ojos en el atacante, según informó el medio Football League World, que aportó que la institución ya preguntó por él.

Brereton aún tiene por cumplir un año de contrato con Blackburn Rovers, por lo que el elenco en que milita espera que si se va, sea en una transferencia y no tras concluir el vínculo.

