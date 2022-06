Ben Brereton Díaz fue incluido en el equipo ideal de la temporada en la Championship

¡Tremendo! El delantero chileno Ben Brereton Díaz fue incluido en el equipo ideal de la temporada de la Championship, elegido por la Asociación de Futbolistas Profesionales de Inglaterra (PFA).

Pese a no poder cumplir con el objetivo de ascender junto a Blackburn Rovers, el atacante nacional completó su temporada más goleadora en la que convirtió 22 tantos, el tercer mayor registro de la categoría.

No es la primera distinción para Brereton Díaz durante esta temporada. Anteriormente había sido elegido por su club como el "Mejor Jugador del año" y "Mejor Junior del año".

El equipo ideal de la temporada está conformado por Lee Nicholls; Djed Spence, Tosin Adarabioyo, Lloyd Kelly, Tim Ream; Philip Billing, Fabio Carvalho, Harry Wilson; Ben Brereton Díaz, Dominic Solanke y Aleksandar Mitrovic.

The 2021/22 PFA Championship Team of the Year: Lee Nicholls Djed Spence Tosin Adarabioyo Lloyd Kelly Tim Ream Philip Billing Fabio Carvalho Harry Wilson Ben Brereton Diaz Dominic Solanke Aleksandar Mitrovic #PFAawards

👏 Ben Brereton Diaz has been named in the @PFA @SkyBetChamp Team of the Year.



Congratulations @benbreo!#PFAawards | #Rovers 🔵⚪️