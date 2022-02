Ben Brereton se disculpó con hincha chileno que viajó para verlo jugar en Blackburn Rovers

El delantero nacional Ben Brereton se perderá el encuentro que jugará el sábado Blackburn Rovers ante Millawall por la Championship, algo que un hincha chileno lamentó profundamente, pues viajó a Reino Unido para poder ver en cancha al atacante de la selección chilena.

"NOOO, viajé a Reino Unido desde Chile solo para verlo jugar contra Millwall. Solo quería verlo jugar y conocerlo. Aunque espero que se recupere bien", escribió Jhovan Kesternich en sus redes sociales.

Tras el lamento del hincha, Blackburn publicó un video de Brereton en el que apuntó: "Jhovan, lamento que no tengas la oportunidad de ver jugar a Ben este fin de semana, pero aquí tienes un mensaje de él mismo".

El jugador le dijo: "espero que estés bien. Escuché que vienes de Chile para el juego de este sábado y no puedo jugar, pero espero verte, Voy a estar allí... Espero volver pronto, así que te veré pronto".

🇨🇱 @Jhovan_Kest - sorry that you won’t get the chance to see Ben play this weekend, but here’s a message to you from @benbreo himself. #Rovers 🔵⚪️ https://t.co/5UYcXUOWlq pic.twitter.com/uiQ5UUwYGS