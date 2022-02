DT de Blackburn encendió alarmas en la Roja: Brereton se dañó los ligamentos del tobillo

El director técnico de Blackburn Rovers, Tony Mowbray, entregó preocupantes detalles sobre la lesión del delantero nacional Ben Brereton, asegurando que estará varias semanas fuera de las canchas, algo que enciende las alarmas de cara a los últimos partidos de la selección chilena en Clasificatorias.

"Se dañó los ligamentos del tobillo, no es una lesión corta, no serán una semana o dos. ¿Serán cuatro semanas, seis semanas, ocho semanas? No sé", apuntó el entrenador del jugador chileno.

"Ben estará listo cuando esté listo. Continuaremos sin él en el corto plazo, esperemos que pueda impactar el final de nuestra temporada. Por el momento no estará disponible por al menos unas semanas", detalló el estratega.

La Roja jugará el 24 y 29 de marzo ante Brasil y Uruguay, dos duelos en los que necesita sumar para aferrarse a una opción de clasificar al Mundial de Qatar.