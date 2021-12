DT de Blackburn: Espero que Ben se quede y que marque 40 goles para nosotros

El técnico de Blackburn Rovers, Tony Mowbray, volvió a referirse a la posibilidad de que el delantero chileno Ben Brereton Díaz emigre en enero próximo y aseguró que si alguien llega con una oferta increíble no habrá más opción que dejarlo partir.

No obstante, el entrenador siente que Brereton quiere quedarse y espera que así sea y que siga anotando goles.

"La situación de Ben es interesante. Desde la perspectiva del club y mi relación personal con Ben, creo que le gustaría terminar el trabajo aquí. Sin embargo, no soy su asesor. Soy plenamente consciente de que si alguien llega con una oferta increíble, entonces recomendaría a los propietarios que no se interpongan en su camino", reconoció el DT en declaraciones que reproduce LancsLive.

"Si sucede y Ben se vende en un momento dado, espero que el dinero se reinvierta y con suerte podamos encontrar otro delantero que podamos pulir hasta convertirlo en un diamante y él es el tipo que está anotando los goles", añadió.

Por lo mismo, enfatizó en que no frenará una posible partida del ariete: "No estoy preocupado por Ben. Espero que se quede, espero que marque 40 goles para nosotros este año y disfrute de una temporada fantástica. Pero si alguien ofrece el dinero, no podemos rechazarlo y le cambia la vida a Ben. Se ha ganado ese derecho, pero no estoy seguro de que el teléfono suene en este momento para Ben. Se habla mucho, pero no hay mucha acción. Solo espero que se quede en silencio, que se quede aquí y siga anotando goles", expresó.