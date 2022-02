DT de Blackburn y un mensaje a la Roja: Tengo que proteger a Ben Brereton, no es un robot

Tony Mowbray, director técnico de Blackburn Rovers, se refirió al esfuerzo que hizo Ben Brereton para jugar con la selección chilena ante Argentina y Bolivia, asegurando que no es un robot, razón por la que el domingo decidió cuidarlo ante Swansea.

"Tengo que proteger un poco a Ben Brereton. No es un robot, no puede jugar, después de volar por medio mundo y jugar el miércoles y luego el sábado. Se romperá. No quiero sentarme aquí quejándome porque se lesiona el tendón, se pierde los próximos 10 juegos y no marcamos suficientes goles en esos 10 partidos", expresó el DT.

"Esa fue una gran decisión de mi parte y no hemos marcado un gol, ¿fue contraproducente? Tal vez. Si esa oportunidad hubiera recaído en Brereton en el primer tiempo, en mi opinión, él habría marcado", complementó.

Finalmente, contó que se contactó con Francis Cagigao: "Hablé con el director deportivo de Chile y me dijo que había jugado en altura dos veces y que estaba cansado, luchando con sus piernas".