En Blackburn Rovers confían en rápida recuperación de Ben Brereton

El delantero nacional Ben Brereton asustó a todos el pasado lunes cuando dejó lesionado la cancha en el partido ante West Bromwich por la Championship, sin embargo, desde el club son optimistas y creen que puede jugar el próximo fin de semana.

"Tony Mowbray (DT del equipo) es optimista de que Ben Brereton Díaz estará en condiciones de jugar contra Millwall este fin de semana después de que se lesionara en el empate con West Bromwich Albion el lunes por la noche", apuntó el club en un breve comunicado.

De todas formas, el jugador se realizó los exámenes de rigor y ahora está a la espera de los resultados para saber si podrá estar o no el fin de semana, aunque el disgnóstico inicial es optimista.

Así, en la selección chilena respiran aliviados de cara a los últimos dos encuentros por Clasificatorias que disputará la Roja ante Brasil y Uruguay, en los que se buscará clasificar o quedarse con el cupo al repechaje.

🤕 Tony Mowbray has revealed that @benbreo will go for a scan to assess his injury after hobbling off last night, but is optimistic it's not too serious.



👇 The gaffer also provided an update on Daniel Ayala, read his comments below.#Rovers 🔵⚪️