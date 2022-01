En Inglaterra aseguran que actor de Harry Potter interpretará a Ben Brereton en película biográfica

La explosión del delantero chileno-inglés Ben Brereton durante el 2021 da para todo, tanto así que Inglaterra en estos días se habla una película biográfica sobre el delantero de Blackburn Rovers, la que será protagonizada por actor de Harry Potter.

Según anunció The Football Brief está tomando fuerza la idea de un filme biográfico sobre la vida del jugador de 22 años que se ha transformado, con el pasar de los partidos, en una de las figuras de la Roja.

Tanta fuerza ha tomado el asunto que Matthew Lewis, reconocido por su papel de Neville Logbottom en la saga de Harry Potter, es el actor elegido para interpretar al futbolista en la cinta.

Aunque por ahora se trata de sólo un proyecto, el interés que despierta Ben Brereton tanto en Chile como en Inglaterra le da fuerza a una iniciativa que puede transformarse en realidad en el mediano plazo.

🚨BREAKING🚨 Hearing strong rumours that Matthew Lewis AKA Neville Longbottom is being lined up to play the role of Ben Brereton Diaz in a new biopic about the Blackburn Rovers player’s life in the UK and Chile. What are your thoughts? pic.twitter.com/MTlqr7EbnQ