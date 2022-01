Peluquero de Brereton: Siempre me comenta la emoción de ir a Chile y representar a su país

Paul Harrison, peluquero inglés encargado de la facha que semanalmente luce Ben Brereton, reveló que el delantero chileno le contó del orgullo que siente cada vez que viaja a nuestro país para defender a la Roja.

"Hablamos de todo un poco, aunque casi siempre nos enfocamos en el fútbol. No recuerdo ningún diálogo en particular, pero él siempre me comenta que siente mucha emoción de ir a Chile y representar a su país", dijo Harrison en diálogo con Las Últimas Noticias.

Harrison le corta el pelo al jugador de Blackburn Rovers desde hace tres años, justamente desde que el nacido en Inglaterra llegó al club de Lancashire.

"Para mí es un placer llamarlo amigo, no solo un cliente. Desde que lo conocí, cuando se unió a Blackburn hasta que lo llamaron de la selección de Chile, él nunca ha cambiado", contó.

"Es increíble la forma en que mantiene los pies sobre la tierra, sigue siendo un hombre genuino y agradable para compartir", añadió.