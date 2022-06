Se cumple un año desde el primer gol de Ben Brereton Díaz por la selección chilena

Este sábado 18 de junio se cumple un año desde el primer gol de Ben Brereton Díaz por Chile, que se dio en la victoria 1-0 de la Roja ante Bolivia en la fase de grupos de la Copa América 2021.

El delantero nacido en Inglaterra, que aquel día jugó su segundo partido por el combinado nacional y tuvo su debut como titular, actualmente totaliza cuatro conquistas en 13 partidos, tras anotar ante Paraguay, Venezuela y Bolivia en las pasadas Clasificatorias.

Revisa el primer tanto de "Big Ben" por la Roja:

#CopaAmérica 🏆



¡GOLAZO! Ben Brereton anotó el 1-0 de @LaRoja ante Bolivia con una gran definición ⚽



What a strike! Ben Brereton makes it 1-0 to @LaRoja against Bolivia with a great finish ⚽



🇨🇱 Chile 🆚 Bolivia 🇧🇴#VibraElContinente #VibraOContinente pic.twitter.com/pPXGjgBkhs