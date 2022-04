Tiktoker que creó canción de Ben Brereton ya está en Inglaterra tras invitación de hinchas de Blackburn

El tiktoker chileno Renzo Martínez podrá ver en acción a Ben Brereton, pues tras hacerse viral por su canción dedicada al seleccionado nacional fue invitado a Inglaterra por los hinchas de Blackburn Rovers.

Renzo Música, como es conocido en redes sociales, creó una canción en homenaje a "Big Ben" reversionando la canción "Ven, ven, ven" de Karen Paola.

Esta pieza llegó a oídos de los hinchas británicos que decidieron llevar a Renzo a Blackburn para que puede ver un encuentro del equipo que milita en la Champíonship.

🇨🇱 We’re looking forward to welcoming @renzo_musica to Ewood Park for Saturday’s game. 🙌



🎤 He’ll be performing in the FanZone pre-match. #Rovers 🔵⚪️ https://t.co/s6I6V9e2yv