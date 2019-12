Carlos Tévez: Gustavo Alfaro me faltó el respeto

El paso del técnico Gustavo Alfaro por Boca llegó a su final y Carlos Tévez, uno de los emblemas del elenco xeneize, mostró por primera vez su disconformidad con el entrenador.

"La única cara larga que le puse a Alfaro fue contra River porque me enteré que no jugaba en el vestuario", anunció Tévez en diálogo con Fox Sports Argentina.

"Fue la única cara larga que le puse porque creo que Alfaro me faltó el respeto. Después lo hablamos y me pidió disculpas. Después fui al banco y siempre alenté a mis compañeros. Creo que en ese momento se me faltó el respeto", agregó Tévez

"Alfaro me dijo que era su emblema, su capitán y tardó dos partidos en ponerme en el banco", completó.

Además, Tévez comentó su salida a China y dijo que ha sido la peor decisión de su carrera.

"Poner en duda la idolatría me costó y me sigue costando muchísimo. Obvio que me arrepiento de haberme ido a China. Es una de las decisiones malas que tomé en lo futbolístico en mi carrera. Siento que me arrepentí desde el primer día. La decisión ya estaba tomada", reveló el Apache.