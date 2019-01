Carlos Tévez: No me veía otro año en Boca si seguía Guillermo Barros Schelotto

El delantero Carlos Tévez lanzó polémicas declaraciones acerca de su relación con el ex entrenador de Boca Juniors Guillermo Barros Schelotto, con quien tuvo una áspera relación durante el año pasado.

"No me veía otro año en el club si él seguía. Sentía que no iba a jugar pasara lo que pasara", manifestó a TyC Sports, en una conversación en la que detalló que tuvo muchas charlas con el DT "y las cosas que tenía que decirle se las dije en la cara".

"Si yo no estaba en Boca, seguro esas situaciones no me las bancaba. Sufrí falta de respeto (...) Yo estoy en el club que amo y quiero, por eso permitía cosas que quizá en otro momento no iba a permitir. Para no entrar en conflicto, me comí muchas cosas que en otro club no me comería", sostuvo.

"Por el bien del club me callaba y ayudaba a mis compañeros. Para sumar y no restar. Hubo muchas faltas de respeto, pero ya pasó, dejo de lado eso y me enfoco de ahora en adelante que es en salir de este momento", prosiguió el ex Manchester United, quien dijo que desconocía si Schelotto lo quería de regreso desde China.

"Yo siempre peleé por el puesto, nunca llegué tarde ni tuve rebeldía cuando me tocó jugar 10 ó 15 minutos. Nunca estuve con cara de orto y estoy tranquilo con eso", continuó para luego agregar que estaba al tanto que la llegada de Mauro Zárate fue "para sacarme a mí".

"Sabía como venía la mano desde el principio. No me molestó para nada que venga Zárate, porque sabemos la clase de jugador que es. Te sube un escalón más para que estés más preparado. Guillermo no charló conmigo cuando vino, pero si ves un jugador que es ídolo en el club y traes a alguien para reemplazarlo y mandas a Tevez al banco, da una señal que no te quieren", lamentó

Pese a todo eso, Tévez dijo que el mellizo, "fue uno de los mejores entrenadores, puedes estar o no de acuerdo en sus manejos pero a mí me gustó. Su ciclo fue muy bueno".