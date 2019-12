Carlos Tévez: Si me busca Real Madrid, le digo que me quiero quedar en Boca

El delantero de Boca Juniors Carlos Tevez dijo este jueves que pretende retirarse en el cuadro "xeneize" y aseguró que es capaz de rechazar a Real Madrid con tal de jugar los últimos años de su carrera en el club argentino.

"Hoy mi vida pasa por Boca. Mi vida ronda a lo que es Boca. A cómo le vaya a Boca. Estos últimos años que me quedan, o el último que me queda, pongo toda mi fuerza en Boca. Puede ser el último año como jugador", dijo el ariete de 35 años a ESPN.

"No hay otra cosa que me motive. Si me viene a buscar el Real Madrid, le digo que me quiero quedar en Boca", aseguró.

El 'apache' aseguró que pretende continuar en el club independientemente de qué candidato a presidente se imponga en las elecciones que el club realizará este domingo.

"No vengan a retirarme. Quiero seguir jugando, quiero seguir intentando. Cuando no pueda más daré un paso al costado. Yo amo esta camiseta, no me veo en otro lado", afirmó sobre los rumores que lo indicaban fuera del club si ganaba un candidato opositor.

También remarcó las diferencias que hay, a su criterio, entre Lionel Messi (su excompañero en Argentina) y Cristiano Ronaldo (con quien jugó en Manchester United).

"Messi es natural. Messi no necesitaba ir al gimnasio una hora antes o ponerse a entrenar una gambeta o algo. Cristiano sí. Cristiano aprendió a sacarse un hombre de encima", indicó.

"Messi nunca practicó marearse a uno, a dos o a tres. Era natural. A Messi lo veo más natural, Cristiano se esforzó para ser quien es", añadió.