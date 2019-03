Colombiano Sebastián Pérez: Creo que me fui de Boca por ser vegano

El futbolista colombiano Sebastián Pérez acusó que su salida de Boca Juniors se debió a que adoptó el estilo de alimentación vegano y que en varias ocasiones lo criticaron por ello.

"Yo creo que me fui de Boca por ser vegano. Cuando decidí seguir este camino, sabía que se iban a venir este tipos de comentarios. Me hice vegano estando lesionado, me sirvió para recuperarme más rápido, entrenar más y para poder llegar a las terapias con más energías", dijo al medio ESPN Redes.

"Sabía que iban a venir este tipo de comentarios. Decían: 'es el cinco de Boca, cómo va a ser vegano, tiene que comer asado'", complementó el actual jugador de Barcelona de Guayaquil.

Pérez perdió terreno en Boca debido a las lesiones que sufrió y por ello partió a Pachuca para luego llegar al conjunto ecuatoriano.