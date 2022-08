"Con toda convicción": Ex hincha de San Lorenzo hizo un "bautizo" para cambiarse a Boca Juniors

Para muchos fanáticos del fútbol el amor por un equipo no se puede cambiar, pero eso no fue impedimento para un seguidor argentino que dejó atrás más de cuatro décadas como hincha de San Lorenzo para alentar por Boca Juniors, haciéndolo "formal" con un particular "bautizo".

"Luego de 45 años de ser hincha de otro Club de la Capital Federal, y convencido por mis amigos de concurrir al templo del fútbol más importante del mundo, mi querida Bombonera, decido con toda convicción hacerme hincha de Boca", explicó el aficionado, llamado Nicolás, en una invitación al evento.

Finalemente, el cambio de casaquilla se realizó en un bar, con un "padre" que le dio la bienvenida a una vida "de sufrimiento, de pasión, de amor cada vez que miramos a Boca Juniors", antes de entonar cánticos clásicos "xeneizes".

Mira la curiosa bienvenida del hincha a su nueva fanaticada: