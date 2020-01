Daniele De Rossi dejó sorpresivamente Boca Juniors por motivos personales

Este lunes el club argentino Boca Juniors anunció la salida sorpresiva del futbolista italiano Daniele De Rossi, quien dejó el club por la necesidad de acercarse a su hija de 14 años que vive en Eurpoa, según explicó este lunes.

"No tengo problemas de salud ni mi familia los tiene. Leí en las redes sociales y no tenemos problemas graves ni nadie habló de enfermedades. Tengo la necesidad de acercarme a mi hija, la estoy extrañando, ella me extraña y nada más", declaró el ex AS Roma que además confirmó su retiro del fútbol.

"Dicen que me pelee con Román o con otra gente. No hay nada más que lo que dije. Tengo la necesidad de acercarme a mi familia. Me ofrecieron tiempo y ayuda, pero no necesito ayuda, necesito volver a mi casa. No solo me despido de un club que me entró al corazón, me despido de toda mi vida, mi trabajo, mi deporte y mi pasión", continuó el ex seleccionado italiano.

"No quiero entrar en los detalles, ya expliqué bastante bien lo que está pasando. Mi hija mayor es la única que se quedó en Italia. Creo que con 14 años una niña necesita de su padre cerca", insistió De Rossi para señalar los motivos de su salida.

El presidente del club, Jorge Ameal, explicó que le dieron la despedida al jugador, la cual no se dio por "motivos futbolísticos ni por falta de afecto".