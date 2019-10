DT de Boca: Quiero terminar de la mejor manera estos partidos y después recuperar mi vida

El director técnico de Boca Juniors, Gustavo Alfaro, se mostró afectado tras la eliminación de su equipo en la Copa Libertadores ante River Plate y tuvo palabras que sonaron a despedida de cara a fin de año, aunque no quiso confirnarlo.

"Me siento orgulloso de haber estado todo este tiempo en Boca, quiero terminar de la mejor manera posible estos partidos y después irme a mis casa, relajarme y recuperar mi vida" sostuvo el DT en conferencia de prensa en el Estadio La Bombonera, tras el partido.

No obstante, después se frenó y consultado por la continuidad de su proyecto, dijo que "no me corresponde (hablar de eso). Además el club está en una disyuntiva política y tendrá elecciones. Nico Burdisso me habló de una renovación de contrato y yo le dije que aún no era tiempo".

De igual forma, Alfaro tuvo palabras para su experiencia en el club: "No es fácil estar acá, entrenar a un equipo como este y recibir golpes con bajeza como a veces se recibe".

Finalmente, tuvo palabras para la llave perdida ante River y descartó abordarlo como un fracaso, ya que sostuvo que "si esto es un fracaso, Boca viene fracasando desde 2007", última vez que ganó la Copa Libertadores.

Por otra parte, el capitán del equipo, Carlos Tévez, señaló que "tengo la tristeza de no poder llegar a la final y como dije el equipo dejó todo en la cancha y en el vestuario nos pudimos abrazar y que dimos todo y es lo que mejor me llevo a mi casa. Eso la gente lo vio, aplaudió al equipo, pese a la derrota ante el clásico y no se puede reprochar nada".