Jorge Bermúdez sobre Vidal: En Boca haremos todos los esfuerzos posibles, no cosas locas

El integrante del Consejo de Fútbol de Boca Juniors Jorge Bermúdez afirmó que en el cuadro xeneizes harán los esfuerzos "posibles" para incorporar al volante chileno Arturo Vidal.

"Sería un sueño... es una estrella, tanto él como -Edinson- Cavani... nosotros seguimos buscando alternativas, pero la verdad es que son estrellas, son jugadores de un nivel altísimo que engalanarían muchísimo nuestra institución", dijo en conversación con TNT Sports.

"Se harán todos los esfuerzos posibles terrestres, no cosas locas, y si llegan ahora o llegan después, o si no pueden venir, lo importante es que han mostrado vocación, que se sueñan con la camiseta de Boca, más allá que en la realidad se pueda dar o no", completó.