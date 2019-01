Jorman Campuzano, flamante refuerzo de Boca Juniors: Sigo mucho a Arturo Vidal

El colombiano Jorman Campuzano, flamante incorporación de Boca Juniors, finalista de la última Copa Libertadores, mencionó a Arturo Vidal entre sus referentes del mediocampo, asegurando que es un futbolista al que sigue mucho.

"Marco Verratti. Quita y juega. Es uno de los que más me gusta ver. A Arturo Vidal también, lo sigo mucho al chileno", dijo el ex Atlético Nacional a Diario Olé.

Algo que comparte con el chileno son sus humildes orígenes. Campuzano contó que cuando probó suerte el fútbol en una prueba en Deportivo Pereira, lo hizo sin tener "nada económicamente, pero vendí mi celular y fui a hacer la prueba".

"No conocía la ciudad, no conocía nada, pero ahí comenzó todo. Me tuve que presentar con el equipo profesional", recordó el colombiano que espera dejar su huella en La Bombonera.