Maradona nuevamente se lanzó contra Román: Tiene cero gestión

Por tercera vez en menos de dos semanas, Diego Armando Maradona se lanzó contra Juan Román Riquelme y la lista que integra el ex jugador de cara a las elecciones de Boca Juniors, Identidad Xeneize, Jorge Amor Ameal y Mario Pergolini como candidatos a presidente y vicepresidente, respectivamente.

"No saben nada de política, tienen cero gestión y menos conducción que el capitán del Titanic", escribió el ex campeón del mundo en su cuenta en Instagram.

"Apoyan al peor presidente de la historia del club", refiriéndose a Ameal, y que comparado con ellos "Passarella, que fundió a River y lo mandó a la B, es Heidi".

Maradona ya había dejado muchas frases fuertes sobre Riquelme: "El sentimiento no se cobra", "los dólares no pueden pesar más que las convicciones", "el ídolo de un club no puede escuchar ofertas y venderse al mejor postor", "si arrancás por el lado del mangazo, entonces muchas ganas de ayudar a Boca no tenés".