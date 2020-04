Paulo Garcés: Tuve la posibilidad de ir a Boca Juniors, me llamó hasta el técnico

El portero de Curicó Unido, Paulo Garcés, reveló detalles de su fallido traspaso a Boca Juniors en conversación con un medio dedicado a la contingencia del elenco maulino.

El meta aseguró en el Instagram Live de Curicoalbirrojo.cl que "en 2011 tuve la posibilidad de ir a Boca Juniors. Me llamó hasta el técnico, que ere Falcioni y se cayó de un momento a otro. Ya estaba viendo departamento y todo, estaba listo".

"Veía los partidos de Abbondanzieri y en su tiempo a Oscar Córdoba, quien fue de los primeros arqueros que sacaba de volea, tan plano. Marcó un antes y un después porque salió campeón de todo y atajando penales en las finales", agregó.

A su vez, Garcés afirmó que "me tocó ir dos veces a La Bombonera y me habría encantado jugar en Boca o River. Son los equipos que uno siempre sueña, como lo hicieron Gary, el 'Matador'. Es uno de los sueños que me habría gustado cumplir".