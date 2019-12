Prohibieron a hinchas de Boca Juniors ingresar a La Bombonera con máscaras de Riquelme

Una curiosa situación se produjo este sábado en el Estadio La Bombonera, ya que en la previa del partido entre Boca Juniors y Argentinos, prohibieron a algunos hinchas "xeneizes" ingresar al recinto con máscaras de Juan Román Riquelme.

Riquelme es uno de los máximos ídolos del elenco bonaerense, pero además es postulante para ser vicepresidente del club, en la lista opositora al actual timonel Daniel Angelici, situación que lo tiene con algunos anticuerpos dentro de la institución.

Román cuenta con el apoyo de la gente en el aspecto deportivo, algo que puede significar que su lista, comandada por Jorge Amor, se vea beneficiada en las elecciones.

De igual forma, al histórico "10" no le gustó esta prohibición y respondió de forma incendiaria hacia la directiva de Boca.

"He defendido los colores del club de la mejor manera y que den la orden que la gente no puede entrar con mi cara. Tengo que pensar que Angelici es de Huracan y que (Christian) Gribaudo es de Independiente entonces, sino no pueden permitir una cosa de esas", dijo.

Minutos después de esto, el elenco trasandino subió una fotografía de Riquelme con el mensaje: "Hola Román... Bienvenido a casa".