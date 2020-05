Rodolfo Arrabuarrena contó insólita anécdota que graficó pésima relación entre Riquelme y Palermo

El ex UC relató un curioso suceso.

El ex futbolista Rodolfo Arrabuarrena reveló una insólita anécdota en la que dejó en evidencia la pésima relación que tenían fuera de la cancha los astros de Boca Juniors Martín Palermo y Juan Román Riquelme.

El ex U. Católica dijo en TyC Sports que "recuerdo perfectamente que cuando llegué en 2008 a Argentina quise organizar un asado con ex compañeros y algunos de River Plate. Y sin embargo, tuve que hacer dos asados diferentes porque no había sintonía entre ellos (por Román y Martín)".

"Nunca les pregunté por qué. No soy amigo, pero tengo relación con ellos. Con Román he hablado varias veces hace poco por distintos motivos deportivos. Con Martín hace rato no hablo. Pero tenemos una buena relación, de muchos años... Es así, lamentablemente. Tengo la esperanza de que en algún momento se puedan amigar", comentó.

Arrabuarrena jugó en la UC el 2010 y fue campeón del torneo local.