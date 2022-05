Sobrino de Juan Román Riquelme eliminó a la reserva de Boca Juniors

No hay peor astilla que la del propio palo. Así lo corroboraron en Boca Juniors, ya que Matías Espíndola, sobrino de Juan Román Riquelme, eliminó a los "xeneizes" en el Torneo de Reservas argentino.

Espíndola ffue titular en la victoria de Tigre por 1-0 sobre la escuadra "azul y oro", que le impidió clasificar a los cuartos de final de la competencia de suplentes trasandinos.

"Creo que me parezco en la forma de correr capaz, y en los movimientos que tengo y hago porque lo vi toda mi vida jugar. Cuando me comparan con él, me da vergüenza y a la vez me da felicidad por dentro, pero no me sale expresarlo porque él es muy grande para mí", comentó recientemente en una entrevista el jugador de 18 años, que quiere jugar pronto en la Primera de Tigre.