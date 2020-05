¿Y Colo Colo? Scolari reveló que "tenía todo acordado" para dirigir a Boca Juniors

El brasileño Luis Felipe Scolari, técnico campeón del mundo con el Scratch en 2002 y pretendido por Colo Colo tras el despido de Mario Salas, reveló que antes del interés de los albos estuvo a punto de llegar a la banca de Boca Juniors.

En diálogo con Mitre en Argentina, "Felipao" explicó como fue el contacto con los Xeneizes y por qué falló su llegada la banca técnica.

"Tenía todo acordado para dirigir a Boca este año, me llamó Gabriel Batistuta, quien integraba la lista de José Beraldi, y hubiera sido el entrenador si su fórmula se imponía en las elecciones, algo que no sucedió", dijó el brasileño.

Las elecciones de directiva en Boca Juniors fueron en diciembre de 2019, ganando la lista opositoria de Jorge Amor Ameal, quien cuenta con Juan Román Riquelme como uno de sus vicepresidentes.

Finalmente, Scolari manifestó su confianza en tener una nueva oportunidad para dirigir a los bosteros.

"Me gusta mucho Boca y seguramente tendrá otra oportunidad para dirigirlo. Me siento identificado con su gente y estilo de juego, no se pudo dar, pero sigo siempre cada actuación del equipo. Seguro habrá otra oportunidad", cerró.