Alfredo Arias: No ganas nada mirando la tabla, primero hay que convencer al equipo de cómo jugar

Universidad de Chile resignó puntos este domingo al igualar 1-1 frente a Unión La Calera en el Estadio Nacional. En la conferencia de prensa posterior al encuentro, el DT azul Alfredo Arias aseguró que su equipo mereció llevarse los tres puntos, y que a pesar de vivir un momento complicado en la zona de descenso del Campeonato Nacional, lo primero es convencer al equipo para encontrar el camino a la regularidad.

"No ganas nada mirando la tabla, yo llegué hace poco, pero lo que tengo que ver es el juego del equipo y si lo he llevado a la idea de juego o no, si merece ganar o no y ver los errores por los que no ganamos y los aciertos por los que sí convertimos. Esas son las cosas que debo analizar a grandes rasgos para ver si vamos por buen camino o no, pero no me puedo detener si estamos últimos o primeros, primero hay que convencer al equipo de cómo jugar, que lo haga bien y luego va a ganar", dijo el DT.

Así, aseguró que su plantel "mereció ganar" este jornada, aunque en el fútbol "si no la metes, si cometes el error y por la virtud del arquero rival puede pasar lo que pasó hoy".

Los principales motivos para que el partido haya terminado en un empate, según técnico Uruguay, fueron la sólida actuación de Augusto Batalla y las reiteradas fallas de su línea ofensiva.

"Si tienes tantas chances de gol es porque algo haces bien, nosotros los controlamos, si alguien me da la estadística de los goles que fallaron ellos... pero nosotros no la metimos, estamos fallando cosas y pequeños detalles que nos hacen sufrir. Cuando conviertes se hace más fácil y nos está costando convertir", comentó.

Arias recordó que la U cuenta con cinco delanteros y que en su esquema hay cupo para uno o dos a la vez, por lo que alternará "hasta que encontremos el gol, uno de ellos nos va a dar la alegría".