ANFP oficializó los horarios de la fecha 32 del Campeonato Nacional

La ANFP oficializó este martes los horarios de los partidos válidos por la fecha 32 del Campeonato Nacional, la cual se jugará a partir del próximo 5 de febrero, un día después de que todos los equipos se pongan al día en el certamen.

Así, la 32a jornada comenzará el día viernes con los partidos de los dos pretendientes al título: Mientras Universidad Católica visitará a La Serena desde las 17 horas, Unión La Calera recibirá a Antofagasta desde las 19:15 horas.

El día sábado 6 Universidad de Chile, cuadro que lucha por salir de las últimas posiciones en la tabla ponderada recibirá a Unión Española, elenco que aún tiene opciones matemáticas de alcanzar la corona.

También en jornada sabatina, Iquique recibirá a Colo Colo en un duelo que puede definir muchas cosas para ambos equipos.

La fecha terminará el domingo con otro duelo crucial para la parte baja: Universidad de Concepción ante Coquimbo Unido.

Esta es la programación de la fecha

Viernes 5 de febrero

La Serena vs Universidad Católica, a las 17:00 horas. Estadio La Portada.

Unión La Calera vs. Deportes Antofagasta, a las 19:15 horas. Estadio "Nicolás Chahuán".

Curicó Unido vs. Santiago Wanderers, a las 21:30 horas. Estadio La Granja.

Sábado 6 de febrero

O'Higgins vs. Audax Italiano, a las 10:30 horas. Estadio El Teniente.

Everton vs. Palestino, a las 17:00 horas. Estadio Sausalito.

Universidad de Chile vs. Unión Española, a las 19:15 horas. Estadio Nacional.

Deportes Iquique vs. Colo Colo, a las 21:30 horas. Estadio Tierra de Campeones.

Domingo 7 de febrero

Universidad de Concepción vs. Coquimbo Unido, a las 17:00 horas. Estadio "Ester Roa".

Cobresal vs. Huachipato, a las 21:45 horas. Estadio El Cobre.