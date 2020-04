ANFP quiere que el Campeonato Nacional se dispute incluso en fechas de Clasificatorias

Rodrigo Robles, gerente de ligas profesionales de la ANFP, conversó con Al Aire Libre sobre las premisas que contempla la Comisión de Retorno al fútbol, que pretende que los torneos mantengan sus formatos y concluirlos en diciembre, y sostuvo que los partidos del Campeonato Nacional se deben disputar al mismo tiempo que las fechas de Clasificatorias.

"Nosotros debieramos tener la capacidad de competir durante las fechas de Clasificatorias, se jueguen o no. Eso está en evolución. Los calendarios originales decían que en ese período de clasificatoria ibamos a jugar la Copa Chile. Tenemos que ver qué dirá la FIFA. Hay que construir calendarios independiente o no de la suspención de competiciones", explicó Robles.

Respecto a una posible fecha de retorno a la competencia, remarcó que "no hay claridad" y que es un tema que depende del Ministerio de Salud.

"Genera incertidumbre, pero no es distinta a la que vive nuestro país y el mundo. No es una problemática de una actividad particular como la nuestra", precisó.

Finalmente, Robles se refirió a las competencias internacionales de clubes en Sudamérica y señaló que Conmebol no ha entregado información sobre fechas para retomar la Copa Libertadores y Sudamericana. No obstante, han contemplado fechas tentativas a la hora de construir "escenarios y calendarios".

"Lo que hemos intentado, en la construcción de distintos escenarios, es contemplar el bloqueo de una serie de fechas, que son las que estimamos serán utilizadas por la competencia internacional cuando esta se lleve a cabo. Cuando esta información se entregue, tendremos que incorporarla, pero ya habremos previsto eso, porque esos partidos se jugarán a mitad de semana", aseveró.