Ariel Holan: Es un punto ganado porque veníamos golpeados emocionalmente

El técnico de Universidad Católica, Ariel Holan, aseguró que el empate 2-2 logrado ante Unión Española en La Serena viene a ser un punto ganado luego del duro golpe que significó quedar fuera de la Copa Sudamericana a mitad de semana.

"Es un punto ganado en el sentido que veníamos de un golpe emocional. No era un partido fácil, teníamos un rival que venía de ganar, por lo que requería del máximo nivel del equipo, y el gol tempranero nos confundió, nos anestesió", dijo el DT en conferencia de prensa.

"Creo que el equipo reaccionó y lo hizo con fútbol. Me gustó la reacción del equipo y el compromiso de todos los jugadores, porque fueron con convicción y ganas para revertir el partido", añadió.

En lo futbolístico, Holan expresó que "hoy en el segundo tiempo, creo yo, tuvimos un excelente desarrollo de ataque, algo que en el primer tiempo no pudimos hacer. Empezamos perdiendo y el rival se replegó. En el segundo tiempo tuvimos otra energía, otra chispa y otra dinámica y fuimos forzando al rival".