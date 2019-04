Audax Italiano venció a Coquimbo Unido y escapó de la parte baja de la tabla del Campeonato Nacional

Audax Italiano derrotó por 2-0 a Coquimbo Unido y escapó del fondo de la tabla del Campeonato Nacional, sumando 10 unidades en el torneo y, además, logrando su primer triunfo en el Estadio Bicentenario de La Florida durante esta temporada.

El encuentro fue de mucho estudio en el inicio, aunque con algunas claras llegadas de lado y lado, en las que Diego Torres estrelló el balón en el travesaño de los visitantes (4') y Sebastián Cabrera avisó en el cuadro visitante (5').

Luego, tras un período de pocas llegadas, fueron los dueños de casa los que se pudoeron en ventaja, gracias a una anotación de cabeza de Osvaldo Bosso, quien tras un certero tiro libre de Iván Ledezma pudo conectar con éxito (32').

Ya en el complemento, los "piratas" no pudieron mejorar en el trámite y vieron como su arco valla volvió a caer en los 68', con el tanto de su ex delantero Rodrigo Holgado, quien recibió pifias de la hinchada "albinegra", pese a que no celebró el gol (68').

Ese golpe, terminó siendo definitivo para el compromiso, y los itálicos pudieron sumar su tercer triunfo en el torneo, quedando en el octavo lugar con 10 positivos.

Ahora, los audinos deberán preparar un difícil compromiso frente a Unión La Calera, el cual se jugará el próximo sábado, en el propio Estadio Bicentenario de La Florida, por la novena fecha del torneo.

Coquimbo, por su parte, se medirá contra Deportes Antofagasta en el Estadio

"Calvo y Bascuñán", en duelo que se jugará el domingo 21 de abril.