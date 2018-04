Beñat San José: Nuestra intención cada semana es ir a ganar cada partido

Universidad Católica visitará en la fecha 11 del Campeonato Nacional a San Luis de Quillota en el Estadio "Lucio Fariña Fernández" y este jueves el técnico de los "cruzados", Beñat San José, adelantó el encuentro en el que buscarán seguir como únicos líderes del torneo.

Respecto al partido que afrontarán ante la escuadra "canaria", donde en los últimos dos duelos en los que han ido como forasteros se llevaron una derrota, San José comentó que será otro partido difícil.

"Es cierto que es un rival complicado, tienen un técnico muy bueno que lleva mucho tiempo con ellos, eso quiere decir que están haciendo bien las cosas. Tienen jugadores que tienen desequilibro y entienden bien las circunstancia de su cancha", señaló.

Acerca de su balance futbolístico desde que llegó al club y si pensaba que podía pelear el campeonato, el estratega mostró conformidad.

"Estamos donde mi responsabilidad y la responsabilidad del club debe estar, que es allá arriba (En la tabla). Tenemos un plantel completo con ganas de hacer muchas cosas. Nuestra intención cada semana de trabajo es ir a ganar cada partido", agregó.

Para esta fecha, el elenco de la precordillera no podrá contar con dos de sus titulares en defensa, Branco Ampuero y Germán Voboril.

"No estarán para este partido, pero su evolución está yendo bien. No puedo dar mayores detalles, porque mañana tienen otra prueba que les van a hacer y ahí los doctores me informarán", sentenció el DT.

El encuentro entre la UC y San Luis está programado para este domingo a partir de las 20:00 horas.