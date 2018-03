Beñat San José: Pablo Guede es para mí unos de los mejores técnicos del continente

Aseguró que su ausencia no será una ventaja para la UC en el clásico.

El técnico de Universidad Católica, Beñat San José, alabó este jueves al entrenador de Colo Colo, Pablo Guede, de cara al clásico que animarán ambos equipos en la séptima fecha del Campeonato Nacional.

Al ser consultado por si favorecerá a su equipo la ausencia del DT argentino en la banca de los "albos", tras ser expulsado en el pasado encuentro ante U. de Concepción, el español dijo que "no sé si será una ventaja o no, pero uno nunca desea que un colega de profesión esté fuera del banco, uno siempre quiere que los colegas estén ahí. Al final el trabajo también se hace durante la semana y creo que si lo han expulsados no nos beneficia, más aún hablando de Guede que es para mí uno de los mejores técnicos del continente, un gran entrenador".

Sobre el duelo ante el "Cacique", el estratega de los de la "franja" afirmó que "tenemos la opción de distanciarnos más de un rival que siempre pelea campeonatos y encima hacerlo en su casa, que siempre es complicado. Es una cancha que siempre es difícil para cualquier rival. Tenemos la motivación también de que es un clásico, a mí personalmente me encanta jugar clásicos, son partidos que no se ven solo aquí sino que también en otros países y eso es una motivación extra".

En relación a las posibles ausencias que tiene el plantel de la UC para este duelo, San José reveló que "tenemos la baja de (Germán) Voboril; (Benjamín) Kuscevic está mejorando de buena manera, creemos que la próxima semana podrá entrenar normalmente con el equipo; y Buonanotte está haciendo trabajo físico por un lado y con balón está haciendo un trabajo más diferenciado, para no sobrecargarlo muscularmente tras los problemas que ha tenido. Estamos teniendo precaución con él".

El duelo entre Colo Colo y Universidad Católica se disputará el próximo sábado 31 de marzo a las 12:30 horas (15:30 GMT) en el Estadio Monumental.