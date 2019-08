Caputto: Espero que vengan los triunfos porque el equipo hace méritos

Universidad de Chile sumó un nuevo empate este sábado, al concretar un 2-2 en su visita a Coquimbo Unido. El cuadro azul se mantuvo en la lucha de la parte baja de la tabla y a pesar de ello el entrenador Hernán Caputto consideró que su club avanza hacia un camino que le pemita encontrar el éxito.

"Siento que debemos seguir creciendo. Quiero evaluar bien y ver lo que pudo ser diferente. Las individualidades también están creciendo. Esperamos que pronto vengan los triunfos, porque el equipo hace méritos", comentó en conferencia de prensa.

"Los resultados no están y nos preocupa que no logremos los tres puntos. Cuando buscas y no encuentras preocupa. Estamos creciendo, pero también hay mérito de los rivales", señaló

El DT detalló que su equipo encontró una identidad de juego con respecto a encuentros anteriores, ya que "busca, propone y es intenso". "Siento que vamos creciendo, pero que debemos mejorar", insistió.

Profundizando este aspecto, el estratega agregó: "Siempre quiero más y los jugadores también. Veo esas ganas y hay bronca por conseguir algo más. Enfrentamos a rivales difíciles y lo ponemos en la balanza. Me voy con que el equipo tiene una identidad y eso es bueno. Propone, es intenso, construimos jugadas y en otras somo directos".

El próximo desafío de la U serán los cuartos de final de Copa Chile frente a Cobresal. En la instancia, Caputto ya tiene pensada una variante en el equipo, y planea usar a Leonardo Fernández, quien anotó el gol de la paridad ante los "piratas", como titular.

"Tenemos un paro por Fecha FIFA y hay jugadores en la sub 23. Leo podría ser titular, pero debemos analizar los entrenamientos. Ha ganado minutos y va creciendo, aportó con un gol, pero eso lo veremos", dijo.