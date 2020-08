"Clavito" Godoy y los cinco cambios: Será una pichanga

El veterano técnico Hernán "Clavito" Godoy analizó la posibilidad de que en la reanudación del Campeonato Nacional haya cinco cambios y aseguró que los partidos se transformarán en una pichanga.

"Copiamos lo malo del extranjero. Si saco a cinco jugadores ¿Qué van a pensar? Se van a indignar. Lo de los cinco cambios será una pichanga, pero habrá que aceptarlo mientras dura el coronavirus", dijo el popular DT a La Cuarta.

Más mesurado fue Jorge Aravena, hoy en Deportes Puerto Montt, quien ve con buenos ojos esta iniciativa amparada en FIFA.

"Me parece bien, es razonable pensando en los jugadores, son cuatro meses sin jugar y sirve para evitar lesiones. El único pero es que al darle más minutos a los jóvenes, no se contabilicen todos. Si pongo a dos sub 20, se cuenta el tiempo de uno solamente", dijo.