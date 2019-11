Club Social y Deportivo Colo Colo: "No están las condiciones aún para volver a los estadios"

Después que la ANFP hiciera oficial la programación de la vigésimo quinta fecha del Campeonato Nacional, la hinchada de Universidad de Chile y el Club Social y Deportivo Colo Colo expresaron sus posturas al respecto.

Sobre la decisión de retomar la actividad deportiva, Daniel Albornoz, miembro de la Asamblea de Hinchas Azules comentó a Al Aire Libre en Cooperativa que "el llamado es a toda la hinchada azul a ser conscientes. Debemos tomar en cuenta que Universidad de Chile es un club particular y que tiene una vocación social".

"No podemos estar ajenos a lo que está pasando a nivel país. Esta institución tiene una misión y una visión sobre lo que ocurre en Chile. Por eso el llamado es a no asistir ni volver a la normalidad. No podemos permitir que nos hagan creer que estamos en un oasis cuando estamos en un desierto", agregó.

Al mismo tiempo el presidente del CSD Colo Colo, Edmundo Valladares, nos dijo: "Los hinchas de los distintos clubes han compartido sin violencia por la misma causa. Una de las cosas más simbólicas es haber visto a hinchas de todos los equipos reunidos por las mismas demandas".

"No están las condiciones aún para volver a los estadios. Nosotros ahora vamos a levantar un conversatorio como club social en el cual la idea es hablar sobre las posibilidades reales que existen para hacer funcionar una asamblea constituyente", concluyó.