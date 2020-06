Clubes castigados a jugar sin público cumplirán apenas se reinicie el fútbol

El presidente del Tribunal de Disciplina de la ANFP, Ezequiel Segall, explicó que aquellos equipos que arrastran sanciones a jugar sin público deberán cumplir estos castigos apenas se reanude el Campeonato Nacional

"Solamente se habla de la sanción que será cumplida en los próximos partidos que juegue de local el club sancionado y no corresponde ahora señalar que se deberá esperar a cuando el público pueda volver a las canchas", dijo el abogado en diálogo con nuestro programa Al Aire Libre en Cooperativa.

"Como la sentencia no hace referencia (a que se jugará sin público por la pandemia) porque no estaba previsto, hay que entender que en el hecho la sanción no será cumplida", añadió.

"Cuando el fútbol vuelva, que está todo dado para que sea a puerta cerrada, la sanción solo servirá como un antecedente para un nuevo caso", completó.

Mientras Colo Colo tiene castigo por dos partidos, Coquimbo Unido arrastra una sanción por cuatro partidos y Universidad Católica mantiene una penalidad de un duelo como local.