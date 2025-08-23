Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Campeonato Nacional

Cobresal superó a U La Calera y se mete en la lucha por las copas internacionales

Los nortinos aprovecharon su gran chance para desnivelar y además supieron soportar los embates caleranos sobre el final del encuentro.

Foto: Photosport Cobresal superó a U La Calera y se mete en la lucha por las copas internacionales
Sebastián Díaz Iturrieta
Llévatelo:

Cobresal consiguió un valioso triunfo este sábado al derrotar por la cuenta mínima a U La Calera por la Fecha 21 del Campeonato Nacional 2025 en el Estadio El Cobre de El Salvador. Victoria que los posiciona en una ubicación más que positiva para meterse a copas internacionales, los Cementeros sin embargo, volvieron a caer y perdieron terreno para un cupo de torneo continental.

El único tanto del encuentro cayó en el minuto 72, después de un cuestionado penal a favor, el volante Jorge Henríquez no tuvo dudas para marcar el desnivel a favor de los Albinaranjas.

Temas #Deportes #Fútbol #Campeonato Nacional

Sebastián Díaz Iturrieta

Es un periodista oriundo de San Felipe. Iniciado en el mundo universitario en Pedagogía en Castellano, para luego intentar moverse en el Periodismo. Desde eso, han pasado más de 15 años. Su recorrido laboral incluye a; Radio Cooperativa, CDF, TNT Sports y Canal 13, además de prestación de servicios para Chilevisión y CNN Chile.
