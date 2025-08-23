Cobresal superó a U La Calera y se mete en la lucha por las copas internacionales
Los nortinos aprovecharon su gran chance para desnivelar y además supieron soportar los embates caleranos sobre el final del encuentro.
Cobresal consiguió un valioso triunfo este sábado al derrotar por la cuenta mínima a U La Calera por la Fecha 21 del Campeonato Nacional 2025 en el Estadio El Cobre de El Salvador. Victoria que los posiciona en una ubicación más que positiva para meterse a copas internacionales, los Cementeros sin embargo, volvieron a caer y perdieron terreno para un cupo de torneo continental.
El único tanto del encuentro cayó en el minuto 72, después de un cuestionado penal a favor, el volante Jorge Henríquez no tuvo dudas para marcar el desnivel a favor de los Albinaranjas.
