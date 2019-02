Cobresal y Audax Italiano se miden en busca de su primer triunfo en el Campeonato Nacional

Cobresal y Audax Italiano intentarán no seguir perdiendo terreno y buscarán su primera victoria en el Campeonato Nacional, cuando se enfrenten este domingo, a partir de las 12:00 horas (15:00 GMT) en el Estadio El Cobre.

Los "mineros", quienes se reestrenan en casa en Primera División, vienen de soprender en la primera fecha del torneo, al robarle un meritorio empate a una complicada Universidad de Chile, en un buen resultado pese a no ganar.

No obstante, para este segundo encuentro no hay excusas y los dirigidos por Gustavo Huerta deben sumar de a tres, si no quieren complicarse desde el inicio con el fondo de la tabla de posiciones.

Por su parte, los "audinos" sufrieron una dolorosa derrota en su estreno en casa, frente a Deportes Antofagasta por 3-0, en un duelo que estuvo suspendido por largos minutos, luego del lanzamiento de un proyectil, por parte de un hincha local.

Ahora, los adiestrados por Juan José Ribera deben retomar el nivel del año pasado, que los tuvo como uno de los mejores equipos de la segunda rueda, aunque con un gran rendimiento del brasileño Sergio Santos, quien partió a la MLS a fines de 2018.

Este encuentro será arbitrado por Fabián Aracena y podrás seguirlo detalladamente por el Marcador Virtual de AlAireLibre.cl.