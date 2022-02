Colo Colo buscará estrenarse con el pie derecho en el Campeonato Nacional en duelo ante Everton, a disputarse este domingo a las 20:30 horas (23:30 GMT) en el Estadio Monumental.

Los "albos" llegan con la moral en alto a este compromiso, luego de conquistar hace dos semanas la Supercopa ante Universidad Católica, venciéndola por 2-0 en Concepción, en un partido marcado por incidentes en las tribunas.

El "Cacique" sufrió un golpe en la antesala de este compromiso, dado que un jugador dio positivo por coronavirus, por lo que no estará presente. De todas formas, no hay contactos estrechos, por lo que no ocurrirán situaciones similares a las del año pasado, en las que jugaron con juveniles ante Ñublense y Audax Italiano.

Además, hay tres bajas más en el "popular", dado que Luciano Arriagada y Bruno Gutiérrez tienen lesiones musculares, en tanto que, Leonardo Gil está suspendido por acumulación de tarjetas amarillas, que acarreó del Campeonato pasado.

Con este panorama, la formación que presentará Gustavo Quinteros es: Brayan Cortés; Oscar Opazo, Maximiliano Falcón, Emiliano Amor, Gabriel Suazo; Esteban Pavez, César Fuentes, Joan Cruz; Pablo Solari, Gabriel Costa y Juan Martín Lucero.

Por su parte, los evertonianos llegan reconstruyéndose tras una irregular temporada 2021 de la mano de su técnico Francisco "Paqui" Meneghini, quien elogió en la previa a Gustsvo Quinteros, alzándolo como el "mejor entrenador del fútbol chileno".

Los "ruleteros" tienen cinco refuerzos para el Campeonato Nacional: John Salas, Ismael Sosa, Lucas Di Yorio, Fernando De Paul y Adrián Sánchez.

Más allá de esto, una mala noticia ha resurgido en los viñamarinos, ya que se confirmó que el portero Franco Torgnascioli será baja por algunos meses por un tumor testicular, del que recibirá tratamiento de quimioterapia.

La oncena de los "oro y cielo" será: Fernando De Paul: Cristopher Medina, Julio Barroso, Sebastián Pereira, Allex Ibacache; Rodrigo Echeverría, César Valenzuela, Gary Moya, Alvaro Madrid; Juan Cuevas e Ismael Sosa.

Este compromiso será arbitrado por Benjamín Saravia y podrás seguirlo a través del Marcador Virtual de AlAireLibre.cl y la transmisión de Al Aire Libre en Cooperativa.