Colo Colo encabeza la lucha por zafar del descenso en la última fecha del Campeonato

El Campeonato Nacional anima una infartante jornada este domingo con su última fecha, en la que varios equipos se ven involucrados en la lucha por zafar de cualquier chance de descender a la B, destacando la presencia de Colo Colo, que deberá cumplir con la tarea en su visita a O'Higgins en Rancagua.

Los "albos" están actualmente en el decimosexto puesto con 38 puntos. De ganar al "Capo de Provincia", asegurarán su estadía en la Primera División. Pero de empatar, deberán esperar que Deportes La Serena derrote a Audax Italiano.

En el caso de perder, evitará el partido de definición si es que se da un mejor resultado entre Coquimbo y Palestino que en el del descendido Iquique ante Santiago Wanderers.

El "Cacique" tendrá a disposición a la mayoría de sus mejores valores, destacando el retorno a la citación de Esteban Paredes e Ignacio Jara y con una polémica por Pablo Mouche.

Por el lado de Audax, su empate en la pasada fecha ante los "Dragones Celestes" les permitió quedar con la misma cantidad de puntos que el cuadro "Popular", pero con mejor diferencia de gol. Por esto, si vence a los "Papayeros" borrará la chance del partido de definición, pero si pierde necesitará la misma combinación de resultados que las de Colo Colo.

Quien se ve mejor aspectado es La Serena. Con 39 unidades en el decimocuarto puesto, les bastará un solo punto ante los itálicos para evitar todo riesgo. Pero, de darse una derrota, tendrá que aspirar a que corra la tabla anual, ya que se encuentra antepenúltimo en la ponderada.

Uno que depende de sí mismo es Coquimbo. El mejor escenario para la escuadra "Pirata" es ganar o empatar con Palestino y así superar a Iquique en la tabla del torneo si es que los de Cristián Leiva tropiezan.

Por último, Universidad de Concepción se encuentra en el antepenúltimo lugar de la tabla ponderada, algo apremiado por la necesidad de ganar y esperando a que el descendido Deportes Iquique no caiga ante Santiago Wanderers ya que, de ocurrir aquello y si Coquimbo vence a Palestino, los dirigidos por Hugo Balladares caerán a la B directamente al correrse los puestos en la clasificación de los promedios.

Todos los partidos podrás seguirlos este domingo desde las 18:00 horas de nuestro país, a diferencia del cuadro penquista ante Universidad Católica, que se jugará a las 10:30. Podrás seguir la acción en simultáneo junto a Al Aire Libre en Cooperativa y los Marcadores Virtuales de Al Aire Libre.cl.

Revisa la programación de la jornada dominical de la fecha 34 del torneo:

Domingo 14 de febrero

Everton vs. Huachipato, 10:30 horas. Estadio Sausalito.

Universidad de Concepción vs. Universidad Católica. 10:30 horas. Estadio "Ester Roa Rebolledo".

Deportes La Serena vs. Audax Italiano, 18:00 horas. Estadio La Portada.

Palestino vs. Coquimbo Unido, 18:00 horas. Estadio Municipal de La Cisterna.

O'Higgins vs. Colo Colo, 18:00 horas. Estadio El Teniente.

Deportes Iquique vs. Santiago Wanderers, 18:00 horas. Estadio Tierra de Campeones.