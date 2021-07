¡Con clásico universitario! La programación de la fecha 14 del Campeonato Nacional

Este domingo 1 de agosto comienza la fecha 14 del Campeonato Nacional, la que estará marcada por el clásico estudiantil que jugarán U. de Chile ante U. Católica en el Estadio El Teniente de Rancagua.

Además, el líder Unión La Calera visitará a Huachipato y Colo Colo hará lo propio frente a Deportes Melipilla.

Revisa los duelos de la decimocuarta fecha del Campeonato Nacional:

Domingo 1 de agosto

- Huachipato vs. Unión La Calera, 11:00 horas. Estadio CAP, Talcahuano.

- Palestino vs. Unión Española, 13:30 horas. Estadio Municipal de La Cisterna.

- Universidad de Chile vs. Universidad Católica, 16:00 horas. Estadio El Teniente, Rancagua.

- Deportes Melipilla vs. Colo Colo, 20:00 horas. Estadio "Nicolás Chahuán", La Calera.

Lunes 2 de agosto

- Deportes La Serena vs. Deportes Antofagasta, 14:30 horas. Estadio La Portada.

- Ñublense vs. O'Higgins, 18:00 horas. Estadio Bicentenario "Nelson Oyarzún", 18:00 horas.

- Curicó Unido vs. Santiago Wanderers, 20:30 horas. Estadio La Granja.

Martes 3 de agosto

- Everton vs. Cobresal, 20:30 horas. Estadio Sausalito, Viña del Mar.

Libre: Audax Italiano.